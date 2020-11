Udemy prolonge les promos pour le Cyber Monday, les formation à 9,99€ aujourd'hui seulement

Le cours comprend une vingtaine d'heures de vidéos vous permettant de vous plonger dans cette discipline. Rapidement la formation va devenir plus pratique avec de nombreux exemples et exercices destinés à mettre les mains dans le cambouis et à créer ses premiers modèles d'analyses. Vous apprendrez également à tirer parti des différents outils et méthodes nécessaires à l'élaboration des modèles les plus pertinents.