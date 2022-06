Ce SSD Corsair profite d'une belle remise en ce moment chez Amazon

À présent, faisons le tour des éléments inclus avec de SSD interne au format M.2 2280. Déjà, il renferme 1 To de stockage pour accueillir tous vos fichiers. Il peut s'agir d'applications, de jeux vidéo ou encore de logiciels gourmands en ressources. Vous pourrez aussi compter sur les performances étonnantes de cet exemplaire. Ses vitesses grimperont jusqu'à 7100 Mo/s en lecture séquentielle et 6800 Mo/s en écriture. Votre PC sera alors en mesure de démarrer plus rapidement et de lancer n'importe quel fichier à vitesse grand V !