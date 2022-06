Obtenez la clé USB SanDisk Ultra Flair 3.0 128 Go pour une poignée d'euros

C'est une affaire intéressante si vous cherchez une clé USB, qui plus est compatible USB 3.0. En ce moment chez Amazon vous pouvez la commander pour seulement 13,51€ au lieu de 34,99€, un excellent prix pour un produit de qualité avec en plus la livraison gratuite.

C'est un objet toujours très pratique, et celle-ci est en plus dotée d'une petite anse afin de l'accrocher à un porte-clé pour toujours l'avoir sous la main et ne pas la perdre. Car on ne sait jamais quand on peut avoir besoin de transférer des données.