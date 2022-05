Un disque SSD 1 To à prix, c'est une offre immanquable

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un SSD interne 2,5" de Crucial, une marque bien connue dans le domaine, modèle BX500 d'une capacité de stockage de 1 To. Pour fonctionner, ce SSD nécessite donc une interface SATA 6 Gb/s et requière une baie compatible 2,5".

S'il ne propose donc logiquement pas les performances haute vélocité d'un SSD M.2 NVMe, le BX500 s'en tire avec les honneurs dans sa catégorie avec un débit de transfert interne de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture.

Il se montrera donc idéal pour stocker des documents volumineux grâce à sa capacité d'1 To et assurera un transfert plutôt rapide. De même, lancer des applications assez lourdes sur ce dernier permettra de les charger assez rapidement et sans ralentissement outre mesure.

Le Crucial BX500 se montre également plutôt résistant, proposant de nombreuses technologies lui assurant de durer dans le temps, comme notamment une gestion de la température ainsi qu'un algorithme de contrôle de l'intégrité des données.

Crucial se veut particulièrement accessible, ce qui participe au succès de ses produits. Le BX500 ne déroge pas à la règle en accompagnant les utilisateurs à chaque étape de son installation, possible même au sein d'un ordinateur portable. Le SSD vient également accompagné d'un logiciel de clonage afin de ne pas perdre les données enregistrées dessus.