Bon plan Amazon : le SSD SanDisk SSD PLUS 1To chute de prix

Cela dit, vous ne devriez pas avoir besoin d'une telle assurance, SanDisk étant réputé pour la qualité de ses périphériques de stockage. Ici encore, la marque signe un SSD résistant aux chocs et aux vibrations. Même en cas de chute de votre ordinateur, il continuera de fonctionner. Il résiste aussi à des températures allant de 0°C à 70°C.

La principale caractéristique du SSD Plus reste sa rapidité. Sans surprise, celui-ci est rapide, affichant une vitesse d'écriture jusqu'à 450 Mo/s et une vitesse de lecture jusqu'à 545 Mo/s. Utile à toutes les applications utiles au quotidien et pour les transferts de fichiers, il favorise une exécution bien plus rapide.

SanDisk a conservé le profil du disque SATA 2,5 pouces 6 Gb/s. Facile à installer dans la tour de votre ordinateur, il sera rapidement opérationnel et pris en charge par votre système d'exploitation. Et avec ce format 1 To, vous profitez d'un espace de stockage capable de recevoir de nombreux fichiers, même volumineux. Ceci vous évitera d'avoir à acheter de nouveaux disques dans le futur et optimisera l'organisation de votre tour.