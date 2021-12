Le SSD NVMe WD_Black SN850 et ses 500 Go à prix choc !

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Western Digital, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins son best-seller, le WD_Black, modèle SN850 d'une capacité de 500 Go. Si ce SSD défraye la chronique, c'est notamment grâce à ses vitesses de lecture et d'écriture tout bonnement hallucinantes de 7 000 Mo/s. De quoi charger vos jeux et applications les plus gourmandes en un claquement de doigt, et sans souffrir de ralentissement si le reste de la machine tient cette cadence infernale.

Autre avantage de marque de ce modèle : la présence d'un dissipateur thermique qui permettra d'assurer un fonctionnement idéal, même dans les circonstances les plus extrêmes, tout en épatant la galerie grâce à un éclairage RVB personnalisable. Il est par ailleurs possible d'en contrôler les moindres faits et gestes pour en optimiser l'utilisation grâce au particulièrement complet tableau de bord WD_Black.

Pour parfaire un tableau déjà excellent en tous points, le SN850 peut autant être installé sur de nombreux PC grâce à son design aussi élégant que compact, mais également sur une PS5, à condition de disposer d'un logiciel système version 21.02-04.00.00 ou plus récent.