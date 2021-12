Amazon fait chuter le prix des SSD Crucial pour Noël

Le SSD est un espace de stockage où vous pouvez installer vos jeux, votre système d'exploitation, stocker vos images, photos, vidéos, etc. Il se démarque par sa vitesse de lecture et d'écriture de loin supérieure à celle des HDD.

Le Crucial BX500 de 1 To, par exemple, est un SSD Sata de 2,5" avec une vitesse de lecture de 540 Mo/s et une vitesse d'écriture de 500 Mo/s. Il n'est pas réservé à un usage particulier et peut très bien servir à du gaming qu'à de la bureautique. En plus, il est suffisamment spacieux, 1 To ici, pour pouvoir être partitionné et ainsi réserver des espaces pour chacune de vos activités.

Le Crucial P5 NVMe PCIe SSD Interne Gen 3, présenté ici dans sa version 2 To, est encore plus rapide. Ce qui explique son prix qui est lui aussi plus élevé que le précédent. En effet, il peut aller jusqu'à 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Il peut donc encaisser beaucoup plus de trafic, c'est pourquoi il est très apprécié des gamers et des professionnels qui ont besoin d'une vitesse d'exécution supérieure. Mais bien sûr rien ne vous empêche pour l'utiliser comme bon vous semble.