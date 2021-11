À ce prix, ce SSD interne Samsung 500Go est un vrai bon plan à saisir

Le 980 de chez Samsung est un SSD un peu particulier puisqu'il n'embarque aucune puce DRAM sur lui. Pour palier ça, il dispose d'une zone de cache plus élevée que la normale, avec 122 Go pour le modèle 500 Go présenté ici.

Pour le reste il s'agit d'un modèle des plus classiques, avec une interface PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 avec un connecteur SATA. En termes de débit, nous l'avons précisé plus haut mais ils sont de 3100 Mo/s en lecture, et 2600 Mo/s en écriture.

Il a une résistance annoncée de 300 To de données, ce qui vous laisse largement de quoi l'utiliser avant qu'il ne montre des signes de faiblesse. Ce modèle est par ailleurs équipé d'un contrôleur de chaleur protégé par du nickel ainsi qu'un dissipateur de chaleur qui va venir limiter les variations de température.

Donc si vous avez un PC portable qui commence à fatiguer un peu et que vous voulez lui redonner une seconde jeunesse, c'est typiquement le genre de SSD qu'il faut se procurer.