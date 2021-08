2To pour 159€, c'est le prix de l'excellent SSD Samsung 870 QVO chez Amazon

Le SSD Samsung 870 QVO vous offre un stockage de 2 To. Cet espace très important vous permet de ne plus vous soucier de la place restante sur votre PC. Que vous téléchargiez des films, installiez des jeux vidéos ou gardiez précieusement votre collection de photos, il vous restera encore de l'espace pour votre utilisation quotidienne.

Le SSD Samsung 870 QVO est un disque SATA 2,5", ce qui permet de l'installer rapidement et simplement sur n'importe quelle machine. Il suffit de le glisser dans l'emplacement prévu à cet effet et votre système d'exploitation reconnaitra automatiquement le composant. Vous pourrez l'utiliser immédiatement pour y déposer l'ensemble de vos fichiers.

Ce disque SSD, avec une vitesse d'écriture de 530 Mo/s et de lecture de 560 Mo/s vous permet également de ne plus attendre de longues minutes lorsque vous déplacez des fichiers. Aussi, si votre OS et vos applications sont installées dessus, vous constaterez rapidement un chargement plus rapide de vos logiciels pour des performances sensiblement améliorées. Vos jeux se chargent également plus rapidement pour vous permettre d'accéder directement à votre partie, et ce sans patienter davantage.