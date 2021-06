Le SSD Crucial P5 (NVMe) de 500 Go toujours à prix cassé chez Amazon

Nous voici une fois de plus chez Amazon pour plonger au cœur de cette bonne affaire. Chaque client peut bénéficier de la livraison à domicile gratuite. Il faut juste savoir que les stocks seront de retour le 14 juin prochain, ce qui provoquera inévitablement un léger retard. Mais si vous êtes abonné à Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an), le colis arrivera plus rapidement. Enfin, la garantie constructeur est limitée à une durée de 5 ans.

Ce SSD Crucial P5 affiche une norme PCIe Gen3 NVMe et dispose d'un espace de stockage avoisinant les 500 Go. Un volume assez conséquent qui vous permettra de sauvegarder quelques fichiers imposants comme des jeux, des vidéos et des logiciels gourmands en ressources. De plus, ce modèle interne est pourvu de la technologie NAND 3D qui lui permet d'atteindre des performances impressionnantes. En lecture, il peut aller jusqu'à 3400 Mo/s contre 3000 Mo/s en écriture.

Il optimisera ainsi les performances de votre machine en permettant par exemple au système d'exploitation de démarrer plus rapidement. Cette observation concerne aussi le lancement d'applications ou de jeux. Une tâche qui se fera en seulement quelques secondes.