40% de réduction sur le SSD externe SanDisk Extreme 500 Go chez Amazon

Au-delà de sa fiche technique impressionnante, le SSD Extreme se veut aussi le compagnon des plus aventureux. D'un poids de seulement 49 grammes pour 10 mm de largeur, 53 mm de longueur et 101 mm de hauteur, ce produit vient accompagné d'une résistance à l'eau, aux chocs et à la poussière grâce à une coque en silicone par ailleurs fort élégante. Il peut être transporté partout grâce à un mousqueton fourni, afin d'accompagner même les vidéastes et photographes les plus plus casse-cous.