Samsung SSD 870 EVO : le SSD de 1 To passe sous la barre des 90€

Le SSD est un composant central d'une configuration PC et avoir un système de stockage performant fait parfois la différence entre une bonne et une excellente machine. Ce SSD d'une taille de 1 To vous permettra de stocker tous vos fichiers et logiciels.

Ce modèle présente d'impressionnantes vitesses de lecture et d'écriture de 560 et 530 Mo/s ce qui permettra d'accélérer largement le transfert de vos fichiers et le fonctionnement des logiciels installés dessus. Pour les gamers : les temps de chargement des jeux seront également grandement réduits.

Avec son format 2.5 pouces et son connecteur SATA, il peut être installé facilement dans un ordinateur portable ou un tour compatible. Samsung garanti son modèle pendant 5 ans.