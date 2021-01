Soldes 2ème démarque : le SSD NVMe M.2 WD Black de retour au meilleur prix chez Amazon

Il n'y a pas de secret pour obtenir d'excellentes performances dans vos jeux vidéo. Le processeur et la carte graphique sont importants bien sur mais le support de stockage est tout aussi primordial pour accélérer le chargement des textures en cours de partie et éviter les latences.

Le SSD NVMe M.2 WD Black 500 Go vous permet de profiter de performances très importantes en lecture et en écriture. La technologie NVMe est tout simplement la plus avancée actuellement disponible avec un débit maximal de 3 470 Mo/s qui vous permet de gagner plusieurs minutes à chaque partie, que ce soit au démarrage du jeu mais aussi en cours de jeu.

WD a pensé également aux habitués qui aiment à montrer l'intérieur de leur PC et propose un composant au design très travaillé. De couleur noire, le SSD s'insère avec élégance dans votre configuration. Le stockage de 500 Go vous permet de l'utiliser pour installer votre ou vos jeux du moment mais aussi pour le système d'exploitation afin de gagner en rapidité et en vélocité dans votre utilisation quotidienne.