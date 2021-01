Augmentez les performance de votre PC avec ce SSD interne ultra rapide 1To Sabrent Rocket Q

Pour moins de 120 €, Amazon vous propose d’acquérir un disque SSD NVMe M.2 2280 de 1 To produit par Sabrent. Le Rocket Q dispose d’une interface M.2 PCIe x4 de 3ème génération. Le disque prend en charge les interfaces PCIe 3.1 et NVMe 1.3 ainsi que la gestion électrique APST et ASPM.

Ce disque dispose de performance très élevée et offre la compatibilité avec les commandes SMART et TRIM ainsi que la prise en charge des interfaces ONFi 2.3, 3.0, 3.2 et 4.0. Le constructeur fournis avec son disque SSD le logiciel Acronis True Image permettant de réaliser une image disque pour un clonage facile.