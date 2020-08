Le SSD Interne Samsung 860 EVO 500 Go en promo pour les Soldes

Commençons par les modalités essentielles à connaitre puisque nous sommes bien chez Amazon pour cette promotion. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne livre à domicile gratuitement en France métropolitaine. Vous pouvez également récupérer votre commande dans un point retrait sans frais supplémentaires. La garantie constructeur est valable pendant cinq ans et une extension de garantie de deux ans contre les pannes est disponible à 6,19€.

Le SSD conçu par Samsung est un modèle interne de 2,5 pouces avec une mémoire interne de 500 Go. Il utilise une interface SATA 6 Go/s (aussi compatible avec SATA 3 Go/s et SATA 1,5 Go/s). En terme de performances, cela se traduit par une vitesse de lecture séquentielle pouvant grimper jusqu'à 550 Mo/s et 520 Mo/s en écriture séquentielle. Ainsi, vous pourrez stocker un bon nombre de fichiers et les lancer très rapidement.