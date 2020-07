Soldes Amazon : la carte mémoire SanDisk Ultra MicroSHDC 128Go à prix cassé

Cette carte mémoire de la marque SanDisk (référence SDSQUAR-128G-GN6MA) a été fabriquée pour étendre la capacité de stockage des smartphones et des tablettes. Elle est résistante à l'eau, aux températures extrêmes, aux chocs et aux rayons X.

Du côté des autres points forts, on retrouvera des vitesses de transfert allant jusqu'à 100 Mo/s en lecture. Il est aussi possible de stocker pas mal d'albums musicaux au format MP3, des photos et des centaines de minutes de vidéos en Full HD.