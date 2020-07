La carte MicroSDXC SanDisk Extreme 128Go soldé à 24,99€ chez Amazon !

SanDisk a décliné sa carte mémoire dans différents formats. Cette version 128 Go s'adresse aux personnes qui recherchent un grand espace. Une telle capacité permet effectivement de stocker de longues vidéos, même dans une résolution 4K.

La carte, qui se retrouve facilement dans une poche avec ses couleurs rouge et or, est aussi conçue pour résister à des conditions extrêmes. Eau, températures, chocs et même les rayons X : rien ne l'arrête.