Le disque dur externe WD Elements 2To soldé à 59,99€ chez Amazon

Pour faire face à des fichiers de plus en plus volumineux, il faut aujourd'hui réfléchir en téraoctets. Avec ses 2 To, ce disque dur conçu par Western Digital propose un bel espace malgré un prix réduit.

La taille est elle aussi réduite. L'appareil ne mesure que 11 centimètres de long pour 8,2 centimètres de large et pèse 132 grammes. Un objet ultraléger qui s'emmène sans difficulté, se pose partout et sait se faire discret. Branchez-le simplement, placez-le sur le côté de votre ordinateur et laissez-le vous montrer de quoi il est capable !