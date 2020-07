Soldes Amazon : la clé USB SanDisk Ultra Dual 64Go à 11,25€ au lieu de 23,99€

Avec cette clé USB à double connectique SanDisk Ultra Dual m3.0 (référence SDDD3-064G-G46), vous pouvez transférer facilement et rapidement vos fichiers entre des smartphones, des tablettes et des PC.



Cet accessoire de seulement 50 grammes est équipé de deux connecteurs Micro-USB et USB 3.0 (rétrocompatible avec les ports USB 2.0).



Vous aurez aussi la possibilité de libérer de la place sur votre périphérique portable avec des taux de transferts atteignant les 150 Mo/s.