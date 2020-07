Soldes Amazon : le SSD Crucial BX500 1To au prix cassé de 92,37€

Amazon est encore une fois à la barre de ce bon plan bien juteux. Le site américain propose à ses clients de régler le montant de la commande en quatre fois s'ils le souhaitent. De plus, la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine. La garantie constructeur est limitée à 3 ans sur cet article et vous avez accès à une assurance pour les pannes de 2 ans supplémentaires, histoire de protéger plus longtemps votre dernière acquisition.

Ce SSD Crucial BX500 est un modèle interne qui dispose de 1 To d'espace de stockage. Son interface est en SATA 6.0 Gb/s et sa vitesse de lecture séquentielle s'élève à 540 Mo/s contre 500 Mo/s en écriture séquentielle. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que toutes les tâches se feront plus rapidement grâce à ce périphérique.

Votre ordinateur démarrera plus rapidement et lancera n'importe quelle application presque immédiatement. Cela va clairement vous changer de votre bon vieux disque dur classique.