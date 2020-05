French Days : le disque dur Seagate Expansion Portable 4To pour moins de 110€

Les French Days 2020 ne font que débuter et nous venons de dénicher une superbe promotion dans la catégorie des supports de stockage. Ainsi, le disque dur Seagate Expansion Portable 4 To est à 109,49€.

Le rapport qualité-prix du disque dur Seagate Expansion Portable est tout bonnement parfait. Pour un peu plus d'une centaine d'euros, vous aurez pas moins de 4 To d'espace libre à votre disposition. De plus, les performances de cet exemplaire sont irréprochables. N'hésitez pas plus longtemps pour vous faire plaisir pendant ces French Days.