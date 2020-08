Le SSD Kingston A400 480Go à prix cassé chez Amazon !

Le véritable atout d'un SSD, c'est qu'il permet à votre ordinateur d'effectuer toutes les taches plus rapidement. Les vitesse obtenues sont 10 fois plus rapides que celles délivrées par un disque dur classique. Le PC démarrera plus vite et lancera toutes les applications en un rien de temps. Enfin, ce SSD conçu par Kingston se montrera résistant aux chocs et aux vibrations. Vos données seront donc constamment protégées.