La carte SanDisk MicroSDHC Ultra 128 Go à moins de 20€ chez Amazon

Amazon s'occupe une nouvelle fois de cette bonne affaire. Les frais de livraison pour cet article sont facturés à hauteur de 4,99€. Cependant, le site américain appliquera automatiquement une réduction d'une valeur de 5€ lors du paiement. Ainsi, cela vous permettra d'être livré chez vous sans frais supplémentaires. La garantie constructeur est valable pendant 10 ans et une assurance panne de 2 ans est disponible à 2,19€.

Cette carte microSDHC de SanDisk mettra à votre disposition un espace de stockage de 128 Go. En la logeant dans un smartphone ou une tablette tactile Android (et même une Nintendo Switch), elle pourra accueillir toutes vos photos, vidéos Full HD et autres fichiers volumineux. Ses vitesses de transfert peuvent atteindre jusqu'à 100 Mo/s. De plus, sa certification A1 a pour incidence de faire démarrer toutes les applications d'un support mobile plus rapidement.