Offres rentrée Sandisk : jusqu'à -68% sur une sélection de cartes SD & MicroSD chez Amazon !

Dans un premier temps, faisons le tour des modalités en vigueur chez Amazon. Le site américain propose la livraison gratuite à domicile à partir de 25€ d'achats en France métropolitaine. Sur les produits les plus onéreux, le paiement peut s'effectuer en plusieurs fois. Pour cela, il faut uniquement remplir un formulaire au moment de valider votre commande. En ce qui concerne la garantie, pensez à bien lire les informations sur la page de l'article que vous souhaitez vous procurer.

Parmi les produits en promotion, vous pourrez choisir entre cinq cartes microSD de SanDisk. Ces dernières vont d'un espace de stockage de 128 Go (pour 19,99€) à 1 To (325,99€). Quoi qu'il en soit, elles seront parfaites pour accueillir vos photos, vidéos et autres fichiers de votre smartphone ou tablette tactile. Autre bonne nouvelle, elles sont toutes fournies avec un adaptateur SD.

Enfin, les cartes SD sont également à l'honneur avec pas moins de trois versions différentes allant de 128 Go à 1 To.