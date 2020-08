Le disque dur externe WD My Passport 2 To à prix cassé chez Amazon !

Disponible dans un coloris noir, le WD My Passport de 2 To (référence WDBYVG0020BBK-WESN) contient assez d'espace pour stocker, organiser et partager toutes les photos, vidéos, musiques et documents en tous genres.

Compatible sur PC, Xbox et PS4, le disque dur embarque une interface USB 3.0 et affiche un débit de transfert de données pouvant aller jusqu'à 140 Mo/s.

Garanti 3 ans de la part du fabricant, l'accessoire mesure 10,7 x 7,5 x 1,1 cm et pèse 118 grammes.