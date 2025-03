ExpressVPN ne se contente pas d’être rapide et sécurisé, il intègre des fonctionnalités avancées pour une protection optimale. Son protocole Lightway assure une connexion fluide et instantanée tout en optimisant la consommation d’énergie. Grâce à son Kill Switch et sa protection contre les fuites DNS et IPv6, votre identité reste protégée en permanence, même en cas de coupure. La fonction Split Tunneling permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles utilisent une connexion classique, un atout pour ceux qui jonglent entre sécurité et accès aux services locaux. Côté confidentialité, ExpressVPN s’appuie sur la technologie TrustedServer, effaçant systématiquement toutes les données stockées à chaque redémarrage.

Ce VPN se distingue aussi par sa compatibilité étendue, prenant en charge Windows, macOS, Linux, iOS, Android, les routeurs, les Smart TV et même certaines consoles de jeu. Avec jusqu’à 8 appareils connectés simultanément, il s’adapte aussi bien aux usages individuels que familiaux. L’expérience utilisateur est fluide, avec une application intuitive et un support client disponible 24h/24 et 7j/7.

Une offre XXL avec 4 mois offerts et une eSIM 5GB gratuite

L’offre actuelle d’ExpressVPN est particulièrement généreuse : en souscrivant à 2 ans d’abonnement, vous obtenez 4 mois supplémentaires gratuits. Cela revient à seulement 4,87 €/mois au lieu de 12,63 €, soit une réduction de 61 %. L’investissement est vite rentabilisé, surtout quand on sait que le service couvre jusqu’à 8 appareils simultanément.

Mais ce n’est pas tout ! En prime, ExpressVPN vous offre une eSIM 5GB gratuite de Holiday.com, un atout de taille pour les voyageurs. Grâce à cette carte SIM virtuelle, vous pouvez bénéficier d’une connexion mobile sécurisée à l’étranger sans vous soucier des frais de roaming. Un véritable bonus qui renforce l’intérêt de cette offre.

ExpressVPN sait que choisir un VPN est une décision importante. C’est pourquoi il propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez ainsi tester le service en toute sérénité et voir par vous-même s’il répond à vos besoins. En cas d’insatisfaction, le remboursement est simple et rapide, sans justification à fournir.