Le PNY CS1030 1 To est un SSD NVMe conçu pour offrir une réactivité accrue et des transferts ultra-rapides à votre ordinateur. Que vous souhaitiez accélérer le démarrage de votre PC, réduire les temps de chargement de vos jeux ou tout simplement stocker vos fichiers plus efficacement, ce modèle s’adapte à tous les usages. Son format M.2 compact le rend compatible avec de nombreux PC fixes et portables, tout en garantissant une installation simple et rapide. Avec une garantie de 5 ans, il allie performance et fiabilité sur le long terme. Et en ce moment, il bénéficie d’une grosse réduction à 49,99 € sur Cdiscount, une occasion à ne pas manquer !