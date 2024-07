Dernières heures pour profiter de cette offre hallucinante sur le stockage en ligne pCloud (avec un cadeau en plus)

Pour nous assurer de la fiabilité et de la qualité de pCloud, nous avons demandé un test indépendant de la rédaction de Clubic et le verdict est clair : 9,5/10. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce service qui tient toutes ses promesses. On regrette juste l'absence d'intégration avec des applications tierces, ce qui permettrait de profiter de tout cet espace de stockage ailleurs.

Mais qu'importe, surtout qu'avec ces trois offres, vous avez l'option Encryption qui est offerte. Si vous aviez un doute sur la confidentialité et la sécurité, ça devrait vous rassurer. Encryption est une option qui encrypte les fichiers et dossiers que vous souhaitez uploader directement sur votre ordinateur. Donc quand ils arrivent sur le serveur, même pCloud ne peut dire ce qu'ils contiennent. Et quand vous les ouvrez sur une autre machine, ils sont automatiquement décryptés.

Vous n'êtes pas le seul à pouvoir profiter de vos fichiers et dossiers stockés dans le Cloud. Vous pouvez partager ce que vous souhaitez à des tiers via des liens qu'il est possible de personnaliser. Et si jamais vous souhaitez utiliser pCloud pour faire des backup de dossiers particuliers, vous pouvez programmer des sauvegardes à intervalles réguliers pour ne pas avoir à le faire manuellement.