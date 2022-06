Antivirus avec VPN illimité à petit prix avec Avira Prime !

Pour une cybersécurité complète, Avira Prime comprend un assistant mettant à jour vos app', logiciels et pilotes afin que ces derniers bénéficient toujours des dernières mises à niveau de sécurité. De plus, la suite optimise elle-même près de 200 paramètres de sécurité dans vos application. Et pour mettre en lieu sûr vos mots de passe et ne plus répéter les mêmes entre différents sites, utilisez le gestionnaire de mots de passe ! Celui-ci détecte les potentielles fuites, retient les mots de passe pour vous, et vous aide à en générer de solides ! Un bilan recommandable puisqu'Avira Prime obtient un très bon 7/10 dans notre avis Clubic 100% indépendant .