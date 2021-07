Antivirus et VPN Avira Prime : une solution complète à la pointe pour sécuriser tous vos appareils

Vous avez dû le comprendre, Avira Prime est un antivirus d'excellente facture puisqu'il est souvent représenté dans notre section aux bons plans. Il fallait donc lui réserver une petite place de choix pendant les Soldes d'été. Et cela tombe plutôt bien puisque la suite affiche toujours un prix de 39,95€. Une fois ce montant déboursé, vous obtiendrez une couverture complète (et tous les avantages qui vont avec) pendant un an.

Autre point important à prendre en compte, votre seul compte pourra fonctionner sur cinq appareils différents simultanément. En passant par l'application adéquate, l'antivirus tournera sans aucun problème avec les systèmes d'exploitation Windows, Android, Mac, iOS et Chrome. Maintenant, il est temps de nous pencher sur les fonctionnalités de ce cher antivirus.