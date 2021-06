VPN et antivirus : navigation sécurisée et confidentialité garantie avec ce deal imbattable d'Avira

Avec Avira Prime, vous obtiendrez une protection antivirus des plus efficaces. Elle sécurisera l'intégrité de vos appareils ainsi que les données personnelles qui y sont stockées. Les différents outils embarqués vous protègeront durant les achats en ligne, les transactions bancaires et lors de la navigation sur le web en général. Les menaces récentes seront également bloquées puisque l'antivirus se met à jour constamment afin de corriger les vulnérabilités de votre système.

Continuons en évoquant le gestionnaire de mots de passe qui permettra de les stocker et de les générer automatiquement. En effet, il est essentiel d'utiliser plusieurs mots de passe pour vos différents comptes. Cet outil simple d'utilisation remplira parfaitement cette fonction. Enfin, un VPN utilisable de manière illimitée est aussi de la partie. Vous pourrez alors surfer sur internet de façon sécurisée et en toute confidentialité. Votre position géographique sera gardée secrète et les restrictions comme la censure seront levées. Par exemple, une vidéo uniquement disponible aux États-Unis sera à votre portée.