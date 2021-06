Antivirus, VPN et bien d'autres : Avira Prime est un package complet de protection à prix cassé

Notre antivirus du jour se décline en trois formules différentes qui sont toutes en promotion. Mais de notre côté, nous allons spécifiquement évoquer l'offre Avira Prime à -60%. Valable pendant un an, votre abonnement pourra être utilisé sur cinq appareils différents. Les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Android, iOS et Chrome sont compatibles. La bonne nouvelle, c'est que le logiciel n'impactera pas les performances de votre machine. Et ce n'est pas le seul avantage offert par cette protection.

En effet, Avira Prime fait logiquement office d'antivirus qui sécurisera vos achats en ligne, les transactions bancaires et la navigation sur le web en général. Aucune menace ne sera épargnée puisque la base de données est constamment mise à jour pour détecter les virus et autres logiciels malveillants les plus récents. Pour cela, des patchs seront appliqués automatiquement dès l'allumage de votre appareil. Les vulnérabilités seront directement corrigées sans nécessiter votre intervention.

Mais nous sommes loin d'avoir terminé notre petite tournée puisque Avira est capable de créer puis de stocker vos mots de passe afin de les protéger. Il faut savoir que les mots de passe peuvent facilement être dérobés sur internet donc il est important de les sécuriser efficacement afin de ne pas exposer vos données personnelles sur différents sites.