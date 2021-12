Bon plan VPN chez Surfshark, des tarifs réduits pour ce très bon VPN, et 3 mois gratuits !

Surfshark a été fondée en 2018, et si l'entreprise est encore jeune sur le papier, elle s'est déjà faite une solide réputation grâce à son alléchante offre VPN. Cela notamment car, avec Surfshark, vous profitez d'un choix pléthorique de 3200 serveurs répartis dans 65 pays différents, ce qui permet ainsi de naviguer en toute confidentialité en choisissant le lieu le plus adapté à vos besoins. Votre adresse IP réelle est masquée, et les trackeurs du Web feront pale mine à la vue du requin Surfshark.

Aussi, la firme ne cesse d'étendre le nombre d'appareils pris en charge, en plus des traditionnels smartphones et ordinateurs. Désormais, Surfshark dispose d'applications sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox. De même, vos Smart TV, vos tablettes, votre console de jeu ou encore votre routeur Wi-Fi peuvent également bénéficier des services de Surfshark. Et la grande révolution opérée sur le marché par la firme est bien évidemment le nombre illimité d'appareils couverts avec une seule licence.

Et ils ne seront pas déçus par les performances, car, en plus de se faire discret afin de ne pas trop impacter le fonctionnement des machines sur lesquelles il est installé, Surfshark dispose désormais de débits accrus sur une grande partie de son réseau de serveurs, dont ceux des Etats-Unis, du Japon, de la Suisse ou encore de la France. En passant de 1 Gbps à 10 Gbps, ces serveurs sont non seulement moins encombrés, mais en plus les vitesses de connexion de votre VPN en seront encore améliorées. Surfshark a vraiment tout pour vous faire aimer les requins, et obtient un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.