NordVPN fête Noël ! Offrez-vous son abonnement à -72% de réduction !

Avec 10 ans d’expérience et plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, NordVPN n'est plus à présenter. Et il faut dire que cette promotion tombe à pic. En effet, en ces fêtes de fin d'année, beaucoup d'appareils électroniques tels que des smartphones, tablettes et autres ordinateurs, vont officier comme de beaux cadeaux. Les accompagner d'un VPN performant est dans ce sens un vrai plus. Et à ce prix, vous auriez bien tort de vous passer de tels services. En outre, NordVPN a mis au point des applications dédiées sous Windows, macOS, Linux, Android ou iOS, vous permettant ainsi de protéger jusqu'à 6 appareils avec une seule licence.

Une des forces de ce VPN est sans nul doute sa simplicité d'usage : un simple clic sur le bouton Quick Connect dans l'app' ou sur l'extension dans votre navigateur Web, et le tour est joué. Vous pouvez également affiner votre choix, mais pas besoin d'être un pro, chaque action se veut à la portée de tous, notamment grâce à l'interface particulièrement intuitive. Grâce à un chiffrement AES 256 bits, soit le plus efficient du marché, vous pouvez naviguer sur le Web sans crainte d'être tracé. Et l'association du protocole WireGuard couplé à la technologie maison NordLynx permet d'associer une haute confidentialité à des performances optimales.