VPN : CyberGhost, Surfshark ou NordVPN ? La sélection à lire pour faire votre choix !

Et parce que la confidentialité provient aussi du pourvoyeur de service qu'est Surfshark, notez bien que la firme applique une stricte politique zéro-log, et n'enregistre pas vos données afin de les revendre, par exemple. Autre énorme atout de Surfshark sur la concurrence : un nombre illimité d'appareils pouvant être équipés avec une seule licence : ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils compatibles tels que les Smart TV, routeur, consoles, vous n'avez plus à choisir, seulement à les équiper ! Surfshark s'offre ainsi un bon 7/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant et continue de grimper !