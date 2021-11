Surfshark VPN fait couler ses tarifs : faut il craquer pour ce VPN prometteur ?

Surfshark a été fondée en 2018, et si l'entreprise néerlandaise est donc encore jeune, la qualité de ses produits est largement au rendez-vous, notamment concernant son offre VPN. Avec plus de 3200 serveurs vous permettant de vous connecter, au choix, dans 65 pays différents, vous avez bel et bien l'embarra du choix. C'est idéal pour naviguer en toute discrétion en ligne et cela, quel que soit votre appareil, ou presque.

Surfshark, à la différence de certaines autres solutions VPN, ne se contente pas d'équiper vos appareils les plus classiques tels qu'un ordinateur ou un smartphone. En effet, la firme dispose d'applications sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox. De même, vos Smart TV, vos tablettes, votre console de jeu ou encore votre routeur Wi-Fi peuvent également bénéficier des services de Surfshark, idéal par exemple pour les amateurs de streaming avec la possibilité de potentiellement accéder directement depuis leur TV au catalogue étranger d'une plateforme. Et le tout, sur un nombre illimité d'appareils, une vraie révolution !