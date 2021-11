CyberGhost VPN poursuit le Black Friday avec une offre toujours aussi immanquable !

Disposer d'une solution de confidentialité performante est devenu un enjeu de taille tant la frontière entre vie pro et vie perso s'est restreinte avec la démultiplication du télétravail, rendant d'autant plus importante la protection de vos appareils électroniques, des données personnelles et autres fichiers confidentiels qu'ils peuvent contenir. Avec un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuelle, CyberGhost VPN vous offre un confort total.

Même si vous perdez votre connexion VPN en cours d'utilisation, le Kill Switch automatique s'applique et vous évite ainsi d'être exposé en ligne. Toujours à un croisement entre niveau pro et perso, sachez que CyberGhost applique une politique zéro-log très stricte et ne stocke, en conséquence, aucune de vos données de navigation, ni ne les revend.