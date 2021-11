Black Friday NordVPN : cette offre est l'occasion parfaite de s'équiper d'un VPN performant !

Neuf années d’expérience, de nombreuses récompenses des experts du secteur et déjà 14 millions d’utilisateurs conquis aux quatre coins du monde, le pedigree de NordVPN est solide, et vous allez vite comprendre pourquoi. Avec sa technologie NordLynx couplée au protocole WireGuard, NordVPN vous assure sécurité de haut niveau, en employant un chiffrement AES 256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuel.

Et cela, sans rogner sur les performants, que ce soit sur vos smartphones, tablettes, ordinateurs, routeurs, console de jeu et autres Smart TV. Avec des débits pouvant atteindre les 6730Mbit/s, les six appareils électroniques sur lesquels NordVPN fonctionneront avec une pleine efficacité ! En plus, pas besoin d'être un expert en informatique pour manipuler NordVPN. Son interface intuitive vous permet de connaitre l'état de la situation sur l'appareil où NordVPN est installé. Même vous connecter à l'un des 5200 serveurs répartis dans 60 pays différents est un jeu d'enfant : cliquez sur le bouton Quick Connect, et le tour est joué !