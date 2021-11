Black Friday chez CyberGhost : l'un des meilleurs VPN fait chuter ses tarifs !

Faut-il encore présenter CyberGhost ? Sur le marché des VPN, la firme s'est faite un sacré nom, et il faut dire que la qualité de ses prestations y est pour beaucoup. A commencer par un choix pléthorique de 7500 serveurs proposés aux quatre coins du monde, qui vous permettent de naviguer incognito en ligne et le tout, pour 7 appareils avec une seule licence ! Equipez ainsi tous vos smartphones, ordinateurs, smart TV ou encore routeurs, avec CyberGhost, la confidentialité ne se limite pas aux appareils électroniques les plus traditionnels.

Avec un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuelle, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tandis que si jamais vous perdez votre connexion VPN en cours d'utilisation, un Kill Switch automatique s'applique. De plus, vos performances ne seront que très faiblement impactées puisque CyberGhost est tout simplement le VPN le plus rapide du marché. Couplé à une bande passante et un trafic illimités, votre navigation en sera des plus fluides, idéale notamment en cas de streaming.

Un service complet qui protège également ses utilisateurs, puisque CyberGhost ne stocke pas les informations relatives à vos pratiques, et qui obtient, cette année encore, l'excellente note de 9/10 lors de notre test réalisé de manière 100% indépendante .