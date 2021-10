Bon plan immanquable chez NordVPN ! 3 mois gratuits et seulement 2,80€/mois

NordVPN ne se présente plus, et continue d'accroitre la qualité de ses services pour des prix bien réduits ! Avec plus de 5200 serveurs répartis dans près de 60 pays, vous avez l'embarras du choix pour vous permettre de vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le voulez. En plus, pas besoin d'être un expert, puisque l'interface de NordVPN, parmi les plus intuitives du marché, permettra même aux non-initiés de rapidement prendre en main leur nouvel outil.

Grâce à un chiffrement en AES 256 bits, vous pouvez naviguer sur le Web sans crainte d'être tracé. Et par l'association de ses deux technologies WireGuard et NordLynx, NordVPN garantit de ne pas stocker vos informations pour une connexion VPN ne compromettant pas la confidentialité des utilisateurs et ne ralentissant pas la vitesse de navigation. Aussi pratique qu'efficace en somme.

Autre avantage des plus appréciables, vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils avec une seule souscription. De quoi équiper l'ensemble des ordinateurs, smartphones et autres tablettes de toute la famille. Même votre télévision connectée et votre routeur peuvent en bénéficier, idéal pour sécuriser une maison connectée. Enfin, la firme propose une assistance par chat 24h24 et 7j sur 7 dans la langue de Molières pour vos assister et répondre à vos questions en toute circonstance. De quoi décrocher un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.