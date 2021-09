Bon Plan VPN : 2 mois gratuits + 1,93€/mois seulement chez Surfshark

Avec Surfshark VPN, vous disposez d’un réseau de serveurs privés connectés entre eux et relié à Internet. Lorsque vous utilisez l’un de ses services, vous allez utiliser cette passerelle pour devenir anonyme sur la toile. Personne ne sait où vous vous situez, car votre IP privée n’est plus affichée. C’est celle du serveur sélectionné qui sera affichée.

Besoin d’accéder à un site Internet à l’étranger, mais dont l’accès est restreint où vous êtes situés ? Pas de problème, choisissez parmi les milliers de serveurs dispersés aux 4 coins du monde pour trouver celui qui va correspondre pour vous connecter et accéder à son contenu. Cela est également valable pour les services de streaming qui bride les contenus en fonction de votre emplacement géographique.

Grâce à Surfshark, faites sauter les limitations géographiques et profitez pleinement du web sans contrainte. De plus, le service VPN va chiffrer vos données envoyées sur Internet pour éviter de vous faire dérober des informations confidentielles, contourner les attaques phishing et les logiciels malveillants, ainsi que le matraquage publicitaire. Retrouvez votre indépendance et ne soyez plus sous leur influence grâce à votre VPN.