CyberGhost lance son VPN Gaming sur consoles (Playstation, Xbox et Nintendo)

Sur PC, l'utilisation d'un VPN est déjà monnaie courante pour un usage gaming. Cependant, le service n'avait pas encore été développé pour le jeu sur console.

Qu'il s'agisse d'une PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch ou même de plus anciennes consoles, aucune solution VPN facile d'accès n'avait encore réellement été mise au point. C'est ainsi que CyberGhost entre en jeu, et avec cette solution, tous les bienfaits qu'apporte le service VPN dans sa formule originale.