CyberGhost VPN : Bénéficiez d'un excellent tarif à 1,90€ + 2 mois gratuits

Qui dit rentrée dit de nombreuses belles affaires à saisir, et l'équipe Bons Plans de Clubic vous a sélectionné un très bon deal à réaliser sur le VPN CyberGhost. L'une des meilleures offres du marché dans son domaine s'affiche ainsi à prix cassé. Souscrivez ainsi pour non pas 12, mais 24 mois + 2 mois offerts, au tarif très attractif de 1,90€ par mois . Soit 49,40€ pour les 2 premières années, puis, passé ce délai, votre forfait annuel s'élèvera à 49,40€ par an. Vous bénéficiez ainsi de -84% de réduction, un rabais exceptionnel sur une durée qui l'est tout autant.

Par ailleurs, vous disposez de 45 jours à compter de la date de souscription pour vous faire rembourser si vous n'étiez pas satisfait par le service proposé.