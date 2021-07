Le VPN CyberGhost casse de nouveau ses prix à moins de 2€

Dans le monde hyperconnecté dans lequel nous évoluons, la sécurisation de notre navigation comme de nos appareils électroniques devient une priorité des plus prégnantes. Le VPN se présente alors comme un service fiable et sécurisant, et dans ce vaste marché et parfois bien aléatoire, CyberGhost tire son épingle du jeu.

Pour moins de 2€ par mois, vous avez ainsi l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones, tablettes, ou encore PC. De quoi faire le bonheur de toute la famille, des plus grands comme des plus petits.

Avec près de 7000 serveurs répartis sur tous les continents, masquer votre adresse IP deviendra un jeu d'enfant, le tout, bien évidemment, sans ralentir votre navigation ou encore la vitesse d'exécution de vos appareils. De quoi vous protéger de potentiels pirates comme de faire fi de potentielles restrictions géographiques, notamment lors de l'utilisation de services de streaming.

Vous souhaitez en savoir encore plus sur les forces et (rares) faiblesses de CyberGhost ? Consultez notre test Clubic 100% indépendant passant au crible ce VPN, pour une note presque parfaite de 9/10 !