VPN pas cher : les 3 meilleurs VPN à prix cassé en ce moment

Enfin, le meilleur VPN en 2021 : CyberGhost . Le géant du marché roumain propose actuellement un réduction de 85%. Vous allez payer une seule fois un prix de 29€ pour 15 mois de protection garantie, si vous faîtes le calcul, vous allez trouver que ça vous revient à 1,93€/mois.

Le service le plus complet du marché des VPN peut donc protéger jusqu'à 7 appareils, et est compatible Windows, Linux, Mac et iOS (et Apple TV), Android (et Android TV), et Amazon Fire. Il dispose également d'extensions pour les navigateurs Chrome Firefox.

Grâce à ses plus de 7300 serveurs répartis dans 90 pays, vous pourrez accéder aisément aux sites internet, plateformes de streaming, chaînes sportives et jeux vidéo habituellement inaccessibles. Et ce, à travers une bande passante illimitée !