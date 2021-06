VPN pas chers : les 2 géants du VPN NordVPN et CyberGhost lancent enfin leurs meilleures offres pour l'été !

Quand il s’agit de la sécurité en ligne, il ne faut rien négliger. Entre choisir des mots de passe longs pour qu’ils soient difficiles à déchiffrer et faire attention à ne pas se connecter n’importe où en Wi-Fi pour éviter de se faire pirater ses données, il existe un moyen efficace de chiffrer sa connexion. Il faut recourir aux services d’un réseau virtuel de serveurs.

Mais pour éviter de vous croire protégé sans vraiment l’être, la meilleure solution reste de faire appel à un service qui existe depuis longtemps et qui est reconnu par les experts de la sécurité. Et c’est exactement le cas de CyberGhost. L’éditeur propose son service VPN depuis maintenant 15 ans.

Il vous offre une connexion chiffrée, une adresse IP cachée derrière ses serveurs sécurisés installés un peu partout sur la planète pour préserver votre anonymat. Et ce service est tellement peu cher qu’il serait dommage de ne pas en profiter. Pour la première année de souscription, CyberGhost vous propose une remise exceptionnelle de 85 % !

Avec un paiement unique de 29€, vous obtenez 15 mois d’abonnement et de protection garantie, faites le calcul et vous trouverez que c'est à un prix de revient ridiculement bas, 1,93€ seulement. Et si vous n’êtes pas convaincu, vous disposez d’une garantie “satisfait ou remboursé“ pendant 45 jours.

Très simple d’emploi, il vous suffit de télécharger l’application CyberGhost sur vos appareils et de rentrer vos identifiants pour vous connecter via un serveur sécurisé. Vous allez pouvoir sécuriser jusqu’à 7 appareils avec un seul abonnement et cela comprend aussi vos smartphones et vos tablettes avec lesquels vous accédez aussi à vos comptes mails et bancaires en ligne.

L’un des nombreux avantages de cette offre est de vous donner accès à des contenus vidéos sur les services de streaming en contournant les limitations géographiques. Il vous suffit de choisir un serveur optimisé dans un autre pays pour accéder aux contenus bloqués en France chez Netflix et bien d’autres.