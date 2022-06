Avis PrivateVPN : fiable, pas cher mais....trop lent ?

Indéniablement, PrivateVPN présente de nombreux points positifs qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur dans le choix d’un nouveau VPN. Ses tarifs sont très attractifs, surtout si l’on décide de s’abonner pour 3 ans. Il permet la connexion en Chine (ce qui est un fait plutôt rare et qui peut évoluer avec le temps) et propose de bons paramètres de sécurité avec les fonctionnalités phares d’un VPN (Kill Switch, cryptage 2048 bits AES-256). Il autorise par ailleurs le trafic P2P pour le torrent et permet de débloquer certains catalogues de services de streaming vidéo (Netflix, Hulu, Amazon Prime Videos, etc). En termes d’accessibilité et d’ergonomie, c’est un sans-faute également puisque PrivateVPN est simple et agréable à utiliser sur tous les supports compatibles, ces derniers étant nombreux (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS).

Malgré toutes ces qualités, PrivateVPN n’est pas parfait, et le constat global est à nuancer par certains facteurs plutôt négatifs. Par exemple, la qualité de débit de connexion souffre globalement dès que l’on se connecte à un serveur étranger. Ce débit de connexion en dents-de-scie peut d’ailleurs parfois rendre l’expérience de streaming et le torrent un peu décevante. On regrette par ailleurs que le site ne soit pas entièrement transparent à propos de sa politique de confidentialité, même si cette dernière semble satisfaisante dans les grandes lignes. Enfin, le nombre de serveurs et de localisations semble insuffisant à notre goût, surtout par rapport à la concurrence.

Dans l’ensemble, si l’on privilégie la sécurité pour un bon prix, PrivateVPN demeure une option honorable. En revanche, si l’on recherche un bon débit de connexion et un service optimal pour regarder des séries normalement géolockées sur Netflix ou télécharger des torrent, d’autres options seront plus adaptées.