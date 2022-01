Vente Flash NordVPN ! On craque pour l'abonnement à -70% ?

En cette période de soldes d'hiver, l'heure est à la fête. Ou plutôt à la célébration de notre protection en ligne. Et en matière de sécurité, NordVPN sait de quoi il parle puisqu'il oeuvre dans cette optique depuis plus de dix ans. La jolie note de notre test Clubic 100% indépendant ne fait que confirmer cette légitimité. Très au fait des besoins des particuliers et des professionnels, cet expert a imaginé et déployé une offre simple à appréhender, intuitive et résolument performante. En voulant faire du VPN, un protocole accessible par tous, NordVPN est disponible en français sur iOS, Android, macOS, Windows​ et Linux​, et ce dans 60 pays auprès de 5200 serveurs. Et avec un seul compte, jusqu'à 6 appareils peuvent être connectés en simultanée.

Outre la confidentialité en ligne qu'il offre à l'utilisateur, NordVPN permet de contourner la chronologie des médias tels que Disney+, HBO ou Netflix. On relève également la possibilité d'accéder à des événements sportifs d'envergure mondiale comme le Championnat F1 ou MotoGP en Belgique. Et forcément, la carte maîtresse d'un VPN aussi qualitatif garantir la protection renforcée d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette que vous avez trouvé au pied du sapin pour Noël.