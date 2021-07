Antivirus et VPN : économisez 57% sur la solution Norton 360 Deluxe

Il faut bien l'admettre, Norton 360 Deluxe embarque un contenu très conséquent. Déjà, une protection face aux menaces d'internet est forcément de la partie afin d'aider tout le monde à contrecarrer les virus, les spywares, les malwares et même les ransomwares. Tout a été mis en œuvre pour garantir une bonne protection contre ces logiciels malveillants, qu'ils soient récents ou non. Sur PC et Mac, un pare-feu performant a aussi été inclus. Rien n'a été laissé au hasard puisqu'un gestionnaire de mots de passe est là avec le contrôle parental et le mode École pour protéger les plus jeunes qui passent du temps sur internet.

Ajoutons à cela l'outil SafeCam pour Windows PC qui vous aidera à bloquer les intrusions via votre webcam. De son côté, le Secure VPN permet de naviguer sur le web en toute confidentialité. Le chiffrement protégera vos données privées et bancaires durant toutes vos activités en ligne. Personne ne pourra vous surveiller ou connaître votre position. De plus, un espace de sauvegarde dans le cloud de 50 Go pour Windows PC répond présent. Enfin, la nouveauté se trouve au niveau du Dark Web Monitoring. Il sert à examiner les contenus sur le dark web pour vérifier que vos données personnelles ne s'y baladent pas.