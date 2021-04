Bon plan VPN et antivirus : Que comprend le pack Avast Ultimate gratuit pendant 3 mois ?

Vu le contexte de la crise sanitaire actuelle, les entreprises ont de plus en plus recours au télétravail. En effet, elles dépendent plus que jamais du bon fonctionnement des systèmes informatiques. C'est pourquoi, il faut adopter les comportements les plus adéquats et protéger tous les appareils des menaces liées à la connexion à Internet.

Pour faire face aux cyberattaques de tout type, l'équipe bons plans vous fait profiter de l’offre exceptionnelle proposée par Avast afin de sécuriser vos appareils en toute simplicité.

Le pack est complétement gratuit pour une durée de 3 mois. Un laps de temps largement suffisant pour découvrir l’efficacité des logiciels composant Avast Ultimate. Installez une suite logicielle complète pour assurer la sécurité de vos données et évitez qu’elles fuitent sur le Web contre votre gré. Pour ne pas faire partie de ceux qui se font voler leurs données personnelles ou des données bancaires sensibles, bénéficiez de tous les avantages que peut vous apporter ce type de suite logicielle.

En réunissant dans un même pack un antivirus associé à un service VPN ainsi qu’un logiciel qui empêchera de vous faire traquer sur la toile, Avast vous propose une solution complète auquel l’éditeur ajoute son logiciel pour optimiser le fonctionnement de vos appareils et les tenir à jour. Vous voilà paré pour travailler depuis chez vous en assurant vos arrières avec des appareils au meilleur de leur forme.